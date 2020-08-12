МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин проработает вопрос продления стимулирующих выплат медикам, борющимся с коронавирусом, и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой оперативно подготовить необходимые для этого документы.

"По поручению президента правительство проработает вопрос продления стимулирующих выплат медицинским работникам. Прошу Татьяну Алексеевну Голикову организовать эту работу и оперативно подготовить все документы", — заявил Мишустин в среду на заседании правительства.

Он отметил, что в ситуации пандемии потребовалось оперативно сориентировать систему здравоохранения РФ на борьбу с инфекцией. "Заболевшие получали все необходимое лечение, и это заслуга наших врачей, медсестер и других медицинских работников. Мы очень благодарны за их труд, они каждый день спасают тысячи жизней", — добавил премьер.

Правительство также выделит из федерального бюджета 5 миллиардов рублей на закупку не менее 2,1 тысячи новых школьных автобусов.

Проработать вопрос выделения средств федерального бюджета на программу закупки школьных автобусов ранее поручил кабмину Путин по итогам совещания по вопросам развития автомобильной промышленности.

"Правительство продолжает помогать регионам обновлять парк школьных автобусов, чтобы детям было удобнее и безопаснее добираться на учебу, это особенно важно для ребят из сельской местности и отдаленных районов. Сегодня выделим 5 миллиардов рублей за счет федеральных средств, будет закуплено не менее 2,1 тысячи новых школьных автобусов. Они поступят в регионы уже в этом учебном году", — сказал Мишустин заседании правительства.