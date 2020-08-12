МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Пенсионный фонд России продлил на август упрощенный порядок оформления пенсий и социальных выплат, введенный в связи с пандемией, сообщается на сайте фонда.

"Пенсионный фонд России продлил ряд мер, введенных с апреля из-за сложной эпидемиологической обстановки, чтобы в упрощенном режиме назначать пенсии и принимать решения по их выплате. До конца августа ПФР продолжит дистанционно назначать отдельные виды пенсий и пособий, оказывать содействие гражданам в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать ранее назначенные выплаты", — говорится в сообщении.

Речь идет о назначении пенсий, повышении выплат пенсионерам, достигшим 80 лет, назначении и продлении пенсии инвалидам и ряде других, указали в ПФР.