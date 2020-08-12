КИСЛОВОДСК, 12 авг — ПРАЙМ. На защищу от затоплений рек Подкумок и Большой Ессентучек в Ставрополье до конца года потратят около 400 миллионов рублей, средства выделены из федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" и частично регионального бюджета, сказал журналистам советник директора Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России, который является дирекцией ФЦП Ярослав Вольпин.

"Ставрополье входит в пятёрку наиболее паводкоопасных регионов. Крайне остро это ощущалось при совпадении паводков на реках Подкумок и Большой Ессентучек. Для защиты населения проживающего на данной территории и имущества, в рамках ФЦП было принято решение о возведении на берегах рек длиной 2,7 километров берегоукрепительных сооружений, общая стоимость работ составит 392 миллиона рублей", — отметил Вольпин.

Он сообщил, что общая сумма бюджетирования региона из ФЦП, направленная на борьбу с негативными воздействиями вод за период 2012-2020 года, составит более 2,5 миллиарда рублей.

Присутствующий на встрече с журналистами заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Дмитрий Дегтярёв рассказал, что благодаря средствам ФЦП на территории Ставрополья построено и реконструировано восемь объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений, на 13 идёт капитальный ремонт.

"За два последних года были завершены четыре проекта по берегоукреплению, ещё четыре начаты в текущем году. Планируется их ввод в эксплуатацию на следующий год. Сегодня полностью завершены работы на реке Подкумок в Кисловодске. Стоимость работ 272 миллиона рублей, возведено 1 700 метров берегоукрепительных сооружений", — отметил Дегтярёв.

Он рассказал, что для облицовки берегов применены две технологии. Это сборно-монолитное крепление и габионный фартук в основании откоса. Габионы – каменная отсыпка, зафиксированная прочной сеткой – технология, которую применяли для берегоукрепления еще в средневековье горные народности. Позднее её усовершенствовали и стали успешно применять в Италии, а затем и по всему миру.

Габион отличается в лучшую сторону от жёсткого бетонного покрытия тем, что он повторяет контуры местности. Если берег где-то подмоет, габион в этом месте просядет, и проблема сразу станет видна. К тому же, укрепление легко отремонтировать.

"Наши водоемы отличаются тем, что катастрофические по уровню воды паводки могут формироваться буквально за пару часов. Если на Дальнем Востоке вода поднимается постепенно, то у нас уровень Подкумка, в период наиболее сильного паводка последних лет, поднялся на пять метров за два часа, причем ночью. Живущие на берегах реки люди даже не успели сообразить, что произошло. Были жертвы и огромный ущерб. Наша задача – полностью защитить жителей Кисловодска, Ессентуков и окружающих населенных пунктов от повторения таких катастроф", – добавляет замглавы природоохранного ведомства.

По его словам, до конца текущего года будет завершен проект по защите от затопления территорий посёлка Белый Уголь, стоимость работ 120 миллионов рублей. В составе берегоукрепительных сооружений предусмотрено устройство дамб на двух участках реки Подкумок и монолитных железобетонных лотков на реке Большой Ессентучек.

Общая протяжённость защитных сооружений в этом проекте составит 1 099 метра на реке Подкумок и 182 метров на Большом Ессентучке.

Реализация всего комплекса работ позволит предотвратить негативный эффект от паводковых вод на территории городов Ессентуки и Кисловодск. Кроме того, будет обеспечена стабильность функционирования инженерных систем городских инфраструктур и защита свыше миллиона жителей.

Замминистра отметил, что в ходе работы над всеми проектами власти постарались максимально учесть пожелания местных жителей, чтобы улучшить качество их жизни.

Отметим, что благодаря федеральному финансированию в Ставрополье ведутся работы на двух каналах. За восемь лет региону на эти цели было выделено более четырех миллиардов рублей.

Дегтярев подчеркнул важность этой работы — каналы позволят более грамотно управлять водохозяйственным комплексом края, поставлять воду сельскохозяйственным предприятиям и улучшить качество жизни жителей.