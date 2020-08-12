12 августа — Dow Jones. В течение десятилетий лидеры Китая полагались на внешние инвестиции и экспорт как на основные двигатели роста экономики. Теперь же, когда мировая экономика погрузилась в рецессию, а напряженность между США и Китаем усиливается, президент Китая Си Цзиньпин выступил с инициативой, предполагающей ускорение переориентации экономики Китая в сторону внутренних источников роста.

Этот новый подход становится все более насущным, так как компании Китая, в том числе Huawei Technologies Co. и Bytedance Ltd., сталкиваются с проблемами на иностранных рынках, говорят представители правительства Китая.

В рамках своих выступлений перед высокопоставленными представителями правительства с мая Си говорил о новой стратегии, известной как "внутренняя циркуляция". Данная стратегия отдает приоритет внутреннему потреблению, а также рассматривает рынки и компании Китая как основные драйверы роста экономики. Иностранные инвестиции и технологии по-прежнему остаются желательными, но теперь играют скорее поддерживающую роль.

Сформулированная президентом концепция остается довольно расплывчатой, однако идея об усилении роли потребителей Китая уже некоторое время находится в фокусе внимания.

Новая модель развития, нарисованная Си, должна вдохновить правительство и местные органы власти на свершение значимых изменений. Целью является уменьшение зависимости экономики Китая от иностранных компаний, технологий и рынков, но достижение этой цели будет нелегким, особенно сейчас, когда компании не желают расширяться, а домохозяйства сокращают расходы.

Детали предложенной инициативы будут представлены публике в октябре, когда состоится съезд 370 представителей правящей партии Китая, в рамках которого они обсудят экономические планы на следующие пять лет.

Причиной разворота в сторону внутреннего рынка стало осознание Пекином того, что отношения Китая с большинством развитых экономик будут оставаться напряженными. Торговая война с президентом США Дональдом Трампом, разгоревшаяся в течение последних двух лет, уже заставила Пекин вкладывать ресурсы в собственные исследовательские лаборатории, университеты и компании, чтобы преодолеть зависимость Китая от иностранных технологий.

Эти меры оказали некоторую поддержку Китаю, но не смогли коренным образом переломить ситуацию, говорят представители правительства. Политика "внутренней циркуляции" сможет обеспечить более широкомасштабное изменение, в том числе за счет поощрения китайских потребителей покупать больше товаров, которые в настоящее время уходят на экспортные рынки. При этом уровень личных доходов в Китае остается ниже, чем в более развитых странах.

Намеченные Пекином цели выглядят еще более важными в свете давления, оказываемого Вашингтоном на китайские компании, и вытеснения их с международных рынков. США угрожает блокировкой программ Bytedance и Tencent Holdings Ltd., а компания Huawei из-за санкций со стороны Вашингтона может остаться без чипов, необходимых для производства смартфонов, и, вероятно, будет вынуждена приостановить выпуск собственных наиболее совершенных чипов, о чем представители компании предупредили на прошлой неделе.

Пандемия коронавируса заставила многие страны пересмотреть собственную зависимость от китайских поставщиков, и некоторые производители обсуждают вопрос о переносе производства в другие страны. Результаты проведенного UBS Group в марте опроса японских, корейских и тайваньских компаний, чьи средства производства размещены на территории Китая, свидетельствуют о том, что уже 85% респондентов перенесли производственные мощности в другие страны или же намерены это сделать.

Ставка на внутренний рынок указывает на то, что "правительство Китая не очень оптимистично оценивает среднесрочные перспективы внешних условий", считает Чзан Мин, старший экономист Chinese Academy of Social Sciences.

Эти изменения, вероятно, заставят иностранные компании, уже сталкивающиеся с ограничениями в отношении доступа на рынок и испытывающие давление в сторону передачи технологий Китаю, почувствовать себя еще более непрошенными гостями. При этом Пекин полагает, что китайский рынок сохранит свою привлекательность для иностранных компаний. Согласно результатам опроса, проведенного Деловым советом США-Китая, 83% от более чем 100 компаний производственного сектора, сферы услуг, энергетики и сельского хозяйства рассматривают Китай как главный или же один из пяти основных рынков для реализации собственных международных стратегий.

Воплощение в жизнь представленной Си новой модели развития поручено вице-премьеру Лю Хэ, назначенному президентом ответственным за экономическую политику Китая, а также главным переговорщиком в Вашингтоном по вопросу торговых отношений.

Лю имеет репутацию сторонника свободного рынка. В прошлые годы Лю отстаивал политику, которая заставила некоторые частные компании сдерживать чрезмерное производство стали и других товаров, и это было выгодно для менее инновационных государственных компаний.

Теперь же Лю, по всей видимости, попытается использовать новую стратегию развития для осуществления изменений, которые он не мог осуществить раньше, в том числе увеличения доступности кредитования для частных компаний. Однако ему придется найти баланс между этими целями и требованием Си о сохранении контроля за органами государственной власти.

Лю поручил органам надзора над рынком ценных бумаг Китая ускорить планы по превращению фондовых рынков Китая в более полноценный источник финансирования для китайских компаний, особенно технологического сектора.

Лю также добивается того, чтобы разные уровни законодательной власти пришли к единому определению уязвимых мест: компаний или же отраслей на грани коллапса в условиях санкций со стороны США. Те, которые будут признаны наиболее уязвимыми, в том числе и частные компании, могут претендовать на дополнительное финансирование со стороны государства на исследовательские нужды и развитие.

Госсовет Китая 4 августа издал директиву о сокращении налогового бремени и обеспечении иных мер финансовой поддержки китайских компаний, производящих микросхемы и разрабатывающих программное обеспечение.

Китай снижает зависимость от других стран и иными способами. В прошлом году экспорт Китая внес вклад в ВВП страны в размере почти 18%, тогда как десятью годами ранее на долю экспорта приходилось более трети ВВП Китая. Стоит отметить, что в основном снижение вклада экспорта в ВВП было обусловлено улучшением уровня жизни, которое повлекло за собой рост расходов на внутреннем рынке.

Для дальнейшего укрепления независимости Китаю необходимо добиться роста доходов, осуществить меры стимулирования частных компаний, а также произвести другие системные изменения. Усилия по стимулированию активности в частном секторе при этом, вероятно, будут противоречить стремлению Пекина к расширению госсектора.

"Увеличение, укрепление и улучшение госсектора является прерогативой для Си", — отмечает представитель правительства Китая. "И это не изменится никогда", — добавляет он.

В настоящее время первоочередной задачей является оживление темпов роста экономики Китая после периода спада, обусловленного пандемией коронавируса. Власти прибегли к уже проверенному способу – увеличению расходов на крупные инфраструктурные проекты, особенно на развитие телекоммуникационных сетей следующего поколения. При этом роль госсектора возрастает, так как власти стремятся к созданию собственных национальных телекоммуникационных гигантов, способных конкурировать с компаниями США.

В результате недавней перестановки высокопоставленных чиновников Сяо Яцин, бывший главный регулятор деятельности крупных государственных предприятий, в прошлом месяце занял пост главы Министерства промышленности и информационных технологий, которое находится в авангарде гонки высоких технологий с США.

По итогам июльской встречи с представителями корпоративного сектора, в том числе частных и государственных компаний, Си выразил надежду на то, что эти компании примут участие в борьбе с США.

"Мы должны постепенно сформировать новую модель развития, акцент в которой будет сделан на внутреннюю циркуляцию", — сказал глава Китая.

— Автор Lingling Wei, lingling.wei@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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