МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Потребительские цены в США в июле выросли на 1% в годовом выражении, а в месячном исчислении зафиксирована инфляция на уровне 0,6%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали инфляцию в годовом исчислении на уровне 0,8%, а в месячном — на уровне 0,2%.

В июне потребительские цены в стране выросли на 0,6% в месячном и годовом выражениях.

Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в июле в годовом исчислении составила 1,6%, что оказалось выше прогнозов аналитиков в 1,1%. В месячном выражении была зафиксирована инфляция в 0,6%, что также превысило прогнозы аналитиков, которые ждали показатель на уровне 0,2%.

Цены на продовольствие в США в июле в месячном выражении снизились на 0,4%, на энергоносители — выросли на 2,5%. В годовом выражении продукты питания подорожали в отчетном месяце на 4,1%, а энергоносители — подешевели на 11,2%.