МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Численность зарегистрированных безработных в России на 12 августа достигла 3,39 миллиона человек, российский рынок труда постепенно выходит из кризиса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда.

В середине июля численность официально безработных составляла 3 миллиона человек.

"Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, по состоянию на 12 августа 2020 года составляет 3,39 миллиона человек", — сообщили в министерстве.

Анализ показателей, которые Минтруд отслеживает в рамках оперативного мониторинга, свидетельствует, что в июле численность принятых на работу впервые с начала пандемии превысило численность уволенных граждан.

Наряду с уменьшением темпа прироста числа зарегистрированных безработными в последние недели наблюдается и рост количества вакансий на портале "Работа в России". "Российский рынок труда постепенно выходит из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Сейчас число предполагаемых к увольнению сотрудников составляет 0,4% от работающих граждан, — отметили в министерстве.

В Минтруде подчеркнули, что в число планируемых к увольнению попадают не только те граждане, кто теряет работу в связи с сокращением штата или ликвидацией должности. Учитываются и сотрудники, которые попадают под "технические" сокращения. Например, в связи с переименованием отдела. Больше всего сотрудников под риском увольнения в период карантинных мер отмечено в сфере торговли и бытового обслуживания, общественного питания, сфере административной и обеспечивающей работы, в сфере услуг, транспортной и строительной отраслей, добавили в Минтруде.