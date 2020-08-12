МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ в январе-июле, по предварительной оценке Минфина России, был исполнен с дефицитом в 1,522 триллиона рублей, сообщается на сайте министерства.

В июле дефицит бюджета составил 699,217 миллиарда рублей.

Объем поступивших доходов за семь месяцев достиг 10,399 триллиона рублей, что составляет 50,5% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом на текущий год. При этом нефтегазовые доходы составили 3,002 триллиона рублей, а ненефтегазовые — 7,397 триллиона рублей.

Расходы бюджета были исполнены в объеме 11,922 триллиона рублей, или 60,6% к общему утвержденному годовому объему и 54,4% — к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

При этом Минфин скорректировал оценку дефицита бюджета за первое полугодие: он составил 823,145 миллиарда рублей вместо ранее озвученных 955,881 миллиарда.

Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет за семь месяцев 6,215 триллиона рублей, или 47,2% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2020 год; Федеральная таможенная служба – 2,392 триллиона рублей, или 43,6% к прогнозным показателям на текущий год. Наибольший прирост доходов отмечается от других органов — они перечислили в казну 1,792 триллиона рублей, или 91,9% к годовому прогнозу.

Бюджет РФ в январе-июле 2019 года был исполнен с профицитом в 3,4% ВВП, или 2,028 триллиона рублей. В текущем году российский бюджет планировался с профицитом в 0,8% ВВП. Однако в марте на фоне обвала цен на нефть и коронавируса министр финансов Антон Силуанов заявил, что бюджет в 2020 году будет дефицитным. А замминистра финансов Владимир Колычев в июле говорил, что этот дефицит может составить около 5% ВВП.