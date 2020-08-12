ЛОНДОН, 12 авг — ПРАЙМ. Великобритания в ходе переговоров с США о торговом соглашении после её выхода из Евросоюза (Brexit) выступила резко против импортных пошлин на шотландский виски, говорится в заявлении британского министерства международной торговли.

Третий раунд переговоров двух сторон состоялся с 27 июля по 7 августа, в ходе них были проведены 33 сессии по 21 различным направлениям. Как отмечается в заявлении, по большинству тем стороны переходят к завершающей стадии обсуждения. При этом британский министр внешней торговли Лиз Трасс четко обозначила позицию Британии по поводу планов США ввести ввозные пошлины на шотландский виски из Великобритании.

"Она ясно дала понять, что Великобритания считает эти тарифы неприемлемыми, и продолжала настаивать на их немедленной отмене", — говорится в заявлении правительства.

Власти США рассматривают возможность введения новых пошлин и повышения действующих тарифов на импорт ряда товаров из Европы. В числе товаров, подпадающих под новые тарифы, оказался односолодовый шотландский виски.

Четвертый раунд переговоров между Соединенным Королевством и США запланирован на осень.

После выхода Британии из ЕС Лондону потребуется заключить торговые соглашения с иностранными государствами. Условия торгового соглашения с США вызывают больше всего споров в британском обществе: оппозиция заявляет об опасностях приватизации национальной системы здравоохранения, допуска на британский рынок американских компаний и открытия рынка для американского продовольствия, которое не поступало в Британию ранее из-за несоответствия нормам ЕС.