МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в июле ускорилась в 63 российских регионах, при этом из-за неравномерности снятия противоэпидемических мер возросло влияние на инфляцию локальных факторов, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Динамика потребительских цен".

По данным Росстата, инфляция в РФ в июле составила 0,4% против 0,2% месяцем ранее, в годовом выражении — ускорилась до 3,4% с июньских 3,2%.

"В большинстве регионов России в июле динамику годовой инфляции в большей степени продолжали определять общефедеральные факторы, такие как эффекты базы в динамике цен на продовольствие и услуги ЖКХ, а также повышение цен на моторное топливо. Годовая инфляция ускорилась в 63 регионах (вес в индексе потребительских цен – около 84%). Тем не менее, возросло влияние локальных факторов, в том числе из-за неравномерности снятия противоэпидемических мер", — сказано в документе.

Так, в июле в большинстве регионов Сибирского федерального округа действовал только первый этап снятия ограничений, а в большинстве регионов Южного федерального округа – третий этап. В центральных (Тверская область, Москва и Московская область) и южных (Ростовская область и Республика Крым) регионах наблюдался рост цен на санаторно-оздоровительные услуги, что связано с ослаблением ограничений и началом сезона отпусков.

Продолжила вносить вклад в региональную неоднородность инфляции динамика цен на услуги пассажирского транспорта (авиаперевозки). Наиболее существенное замедление цен в этой категории наблюдалось в сибирских регионах (Республика Алтай, Томская область).

Значимую роль в усилении региональных различий сыграли особенности индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Для поддержки населения ряд регионов (34 из 82) отложил ее проведение либо повысили цены на отдельные коммунальные услуги меньше запланированного. Большую часть этих регионов составили регионы Центрального и Приволжского федеральных округов.

Годовая инфляция ускорилась в группе регионов с темпами роста цен как ниже, так и выше среднероссийских. Форма распределения региональной инфляции в июле по сравнению с предыдущим месяцем стала более симметричной при сохранении несколько более тяжелого "хвоста" регионов с повышенной инфляцией. Региональная неоднородность инфляции незначительно увеличилась.