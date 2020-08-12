МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Трендовая инфляция в РФ в июле замедлилась до 3,96% с 4,02% в июне, сообщает Банк России.

"Оценка трендовой инфляции в июле 2020 года снизилась до 3,96% после 4,02% в июне. Начиная с февраля 2020 года показатель находится вблизи 4%", — говорится в материалах регулятора.

При этом оценка трендовой инфляции, рассчитанная на более коротком, трехлетнем временном интервале, незначительно повысилась — до 3,39% с 3,37% в июне.

"Замедление сезонно сглаженного роста потребительских цен при стабилизации показателей трендовой инфляции указывает на то, что ценовая динамика в значительной степени определяется факторами разового и временного характера", — добавляет регулятор.