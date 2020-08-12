МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Росстат впервые в этом году зафиксировал недельную дефляцию в РФ — на уровне 0,1%, с начала года по 10 августа рост потребительских цен составил 2,9%, сообщила служба.

"За период с 4 по 10 августа 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,9%, с начала августа – 99,9%, с начала года – 102,9%", — говорится в сообщении.

Три предыдущие недели инфляция в РФ была нулевой, а до этого — 0,1%. В целом с конца апреля показатель держится в диапазоне 0-0,1%, исключением стала неделя с 30 июня по 6 июля, когда на фоне повышения тарифов ЖКХ он составил 0,3%.

До этого недельная дефляция в последний раз фиксировалась Росстатом 10-16 сентября 2019 года. Минэкономразвития РФ на прошлой неделе сообщило, что ожидает в августе дефляцию в 0,1-0,2%, инфляцию в годовом выражении — 3,4-3,5%.

Цены за отчетную неделю росли на ряд продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%, на дизельное топливо — не изменились.