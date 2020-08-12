МОСКВА, 12 авг /ПРАЙМ/. Объем пассажирских авиаперевозок по всему миру сократится в годовом выражении на 60-70% в 2020 году и восстановится к докризисным уровням к 2024 году, прогнозирует международное рейтинговое агентств S&P Global Ratings (S&P).

Прогноз агентства был ухудшен по сравнению с майским. Тогда S&P полагало, что пассажиропоток в 2020 году сократится всего на 50-55%. В 2021 году ожидается уменьшение объема пассажирских авиаперевозок на 30-40% к 2019 году против прошлого прогноза в 25-30%.

К 2024 году агентство ожидает постепенного восстановления показателей до уровней, зафиксированных до начала пандемии COVID-19.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) в конце июля сообщала, что объем мировых пассажирских авиаперевозок упал в июне на 86,5% в годовом выражении. В мае этот показатель рухнул на 91%. Кроме того, IATA также прогнозировала возвращение объемов мирового пассажиропотока к докризисному уровню не раньше 2024 года.