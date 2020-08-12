МОСКВА, 12 авг /ПРАЙМ/. Международные санкции могут ввести в отношении Белоруссии в ответ на действия властей после президентских выборов в стране, заявляет международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P).

"Отмечаем увеличивающуюся вероятность международных санкций в ответ на действия властей по мере развития ситуации…. Мы отмечаем, что санкции, связанные с предполагаемым нарушением прав человека, неоднократно вводились в отношении Беларуси в прошлом. Помимо политических последствий, новые санкции могут оказать негативное влияние на экономический рост и доверие со стороны инвесторов", — говорится в заявлении S&P.

Как прогнозирует агентство, Белоруссию ожидает сокращение экономики на 4% в 2020 году, при этом платежный баланс и бюджетные показатели уязвимы. Также агентство отметило, что график погашения госдолга страны остается тяжелым, существуют краткосрочные риски для Белоруссии в отношении закрытия доступа к международным рынкам капитала вследствие растущих перспектив международных санкций и волатильности денежных потоков, поступающих на развивающиеся рынки в условиях пандемии COVID-19.

"Кроме того, необходимо учитывать текущие разногласия между Россией и Беларусью по вопросу поставок энергоресурсов. Учитывая изменения в налогообложении нефтяных компаний в России, Беларусь может более не получать преимущества в результате благоприятных цен на поставки энергоресурсов. В прошлом дискуссии по поводу поставок энергоресурсов также влияли на готовность России обеспечивать поддержку Беларуси в других формах, включая прямое финансирование", — добавили в агентстве. В апреле S&P сохранило долгосрочные кредитные рейтинги Белоруссии в национальной и иностранной валютах на уровне "B", прогноз — стабильный.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.