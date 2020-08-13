МОСКВА, 13 авг /ПРАЙМ/. Малый и средний бизнес в Сибири и на Дальнем Востоке показывает наибольший прирост выручки после пандемии, в основном благодаря внутреннему туризму, рассказали РИА Новости в банке для предпринимателей и предприятий "Точка".

Согласно подсчетам банка, малые и средние предприятия, работающие в сфере туризма, общепита и развлечений, восстанавливаются после пандемии активнее других. Эксперты сравнили, как изменилась выручка бизнесов в регионах в июле к февралю в 2019 и 2020 годах.

"Ключевая причина — развитие внутреннего туризма из-за существующих ограничений на полеты за границу. Наибольший прирост выручки показывают Сибирский (-6% в 2019 году и 27,4% в 2020 году) и Дальневосточный (-0,3% в 2019 году и 20,9% в 2020 году) федеральный округ — регионы с менее жесткими карантинными мерами", — рассказали в банке.

Такие популярные для отдыха города как Краснодар и Калининград остались по выручке почти на том же уровне, что и в прошлом году. Малый и средний бизнес в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, хоть и не вышел на показатели прошлого года, вернул докарантинный уровень выручки.

Так, например, прирост выручки в Москве в первом полугодии 2019 года составлял 17,7%, а в аналогичном периоде этого года — 1,8%. В Санкт-Петербурге в 2019 году показатель составлял 26%, а в 2020 году — 4,6%.

Исследование сосредоточилось на наиболее пострадавших из-за пандемии отраслях малого и среднего бизнеса. Были проанализированы данные за 2019 и 2020 годы от 300 тысяч компаний — клиентов "Точки" в разных регионах России.