АНАДЫРЬ, 13 авг /ПРАЙМ/. Принято решение, что электричество на Баимский горно-обогатительный комбинат (ГОК) на Чукотке будет поставлять плавучая станция на сжиженном природном газе (СПГ-станция), заявил в ходе презентации проекта ГОКа глава Минвостокразвития Александр Козлов.

Освоение месторождений Баимской рудной зоны предполагает строительство ГОК и всей необходимой инфраструктуры. Медный проект приобрела казахстанская компания KAZ Minerals. Старт проекту строительства Баимского ГОК дал президент России Владимир Путин в сентябре 2018 года. Ранее сообщалось, что начало работы комбината намечено на 2022 год. Власти заявляли, что запуск на полную мощность проекта Баимской рудной зоны позволит увеличить добычу меди в РФ на 15-20%, валовый региональный продукт Чукотки вырастет в два с половиной раза, будет создано почти 5 тысяч новых рабочих мест.

"Мы вместе с коллегами из Минэнерго, "Росатома", компании "Новатэк", "Русгидро", под председательством двух вице-премьеров Юрия Ивановича Борисова и Юрия Петровича Трутнева провели с помощью института анализ и выбрали решение о том, что здесь должна быть станция на сжиженном природном газе, она должна быть плавучая, которая может вырабатывать ту мощность, которую требует этот проект", — сказал Козлов. Участники презентации уточнили, что на ГОК будет направлена мощность 356 мегаватт.

В мае министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики сообщало, что Минвостокразвития, Минэнерго, "Русгидро" и "Новатэк" выбрали два варианта энергоснабжения. Первый — обеспечение из Магаданской энергосистемы с выводом из консервации оборудования на Аркагалинской ГРЭС. Второй — сооружение новой ТЭС в порту на мысе Наглейнын мощностью 356 мегаватт на базе плавучей СПГ-электростанции. Как отмечал глава Минвостокразвития Александр Козлов, по предварительной оценке, менее затратен по капитальным вложениям и по тарифным последствиям второй вариант.

В июле вице-премьер Юрий Трутнев говорил, что решение по энергоснабжению Баимского ГОКа скорее всего примут в пользу СПГ-станции.

Баимская медно-порфировая площадь (с входящим в нее участком "Песчанка") — одно из крупнейших в мире неосвоенных месторождений меди с потенциалом создания масштабного низкозатратного производства на базе открытого рудника. Совокупный ресурсный потенциал оценивается примерно в 25 миллионов тонн меди и около 2 тысяч тонн золота. Среднегодовой объем производства в первые 10 лет операционной деятельности ожидается на уровне 250 тысяч тонн меди и 400 тысяч унций золота. Инвестиции в разработку рудника предполагаются на уровне 5,5 миллиарда долларов.