МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Долг федерального правительства России на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, превысил его ликвидные активы. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на данные статистики министерства финансов страны и Банка России.

Отмечается, что положительная разница между долгом и активами наблюдалась с лета прошлого 2019 года.

На начало "коронавирусного" кризиса — 1 апреля — депозиты федеральных органов управления РФ составили рекордные 17 трлн рублей. Это преимущественно были валютные резервы Минфина.

Федеральный госдолг на 1 апреля составлял 14,5 трлн рублей: активы превышали долги почти на 2,5 трлн рублей.

На 1 июня госдолг и резервы почти сравнялись: 14,3 и 14,4 трлн рублей соответственно.

К 1 июля государственный долг уже превышал депозиты на 1,55 трлн рублей, отмечается в документе Минфина и ЦБ.

Такая ситуация. отмечает издание, не угрожает стабильности бюджета, при этом является "символическим последствием текущего кризиса". Сложная ситуация в стране складывается из нескольких факторов: