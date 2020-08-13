МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Потребительские цены в Германии в июле в годовом выражении, по окончательной оценке Федерального статистического бюро страны (Destatis), снизились на 0,1% против инфляции 0,9% в июне, сообщается в пресс-релизе ведомства.

В месячном выражении зафиксирована дефляция в 0,5% против инфляции в 0,6% в июне.

Показатели полностью совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, и предварительной оценкой.

При этом потребительские цены в Германии по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, в июле в годовом выражении не изменились, а в месячном — снизились на 0,5%. Показатели также полностью совпали с прогнозами и предварительной оценкой.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.