БРЮССЕЛЬ, 13 авг — ПРАЙМ, Мария Князева. Евросоюз активизирует работу с США, чтобы найти переговорные решения нынешних торговых вопросов, написал в своём Twitter еврокомиссар по торговле Фил Хоган.

"ЕС активизирует усилия с США по поиску переговорных решений сохраняющихся торговых раздражителей", — говорится в сообщении.

Хоган продолжит сотрудничать с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.

"В центре нашего внимания должно быть разрешение спора по самолетам", — отметил еврокомиссар.

Нынешний кризис и его влияние на авиационную отрасль придают особую срочность необходимости разрешить спор Евросоюза и США по Airbus, заявил РИА Новости представитель пресс-службы Еврокомиссии.

"Нынешний экономический спад и, в частности, его влияние на авиаперевозки и авиастроение придают особую срочность разрешению этого спора", — сказал он.

Глобальная экономика серьезно пострадала от борьбы с распространением нового коронавируса. Евросоюз оказался в сильнейшем со времён Второй мировой войны кризисе. Авиационный сектор серьезно пострадал, поскольку были закрыты границы и серьезно сокращены пассажирские авиаперевозки по миру.

В прошлом году ВТО разрешила США наложить пошлины на ввоз товаров из ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год в рамках дела о субсидировании Евросоюзом Airbus. В июле нынешнего года Airbus договорился с правительствами Франции и Испании о внесении поправок в контракты возвратных стартовых инвестиций (RLI) по программе самолетов A350. После этого Еврокомиссия заявила, что теперь ЕС полностью соблюдают решения Всемирной торговой организации по субсидиям в рамках спора, по которому и вводились пошлины. ЕК призывала США снять их, поскольку это соглашение устраняет основания для подобных американских тарифов.

Однако в четверг офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера сообщил, что США сохранят встречные пошлины против ЕС по делу Airbus. Меры по-прежнему будут охватывать торговлю на 7,5 миллиарда долларов в год, а пошлины составят прежние 15% для самолетов и 25% для других продуктов.