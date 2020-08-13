МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Экономическая активность в России в начале августа показала оживление, появляются признаки восстановления внешнего спроса на продукцию некоторых отраслей, сообщил Банк России.

"Оперативные данные по динамике отраслевых финансовых потоков указывают на оживление экономической активности в начале августа. На неделе с 3 по 7 августа отклонение средних дневных объемов входящих платежей от "нормального" уровня сократилось до —5,9%", — сказано в сообщении. "Нормальным" регулятор называет средний уровень дневных сезонно сглаженных входящих платежей за период с 20 января по 13 марта текущего года.

Данный показатель улучшается вторую неделю подряд: в конце июля спад сократился до 7,7%. Предыдущие три недели падение ускорялось: с 20 по 24 июля оно составило 12,7%, неделей ранее — 11,3%, а с 6 по 10 июля — 9,8%. Входящие потоки платежей – индикатор валовой выручки отрасли. Объем и динамика входящих платежей в отраслях российской экономики позволяют составить представление об изменениях экономической активности в этих отраслях и их финансового состояния.

Регулятор отмечает, что в начале августа превышение входящих потоков над "нормальным" уровнем было зафиксировано в 43 из 86 отраслей, что является максимальным показателем за время наблюдений с марта 2020 года без учета неполных рабочих недель. Впрочем, сохраняющаяся неустойчивая динамика в некоторых крупных секторах сдерживает восстановление экономики, подчеркнул ЦБ.

Улучшению общей динамики входящих потоков способствовал переход отклонения входящих платежей в группе отраслей, ориентированных на потребительский спрос, в положительную область: 7,4% на неделе с 3 по 7 августа после —8,1% неделей ранее. Кроме того, появляются признаки восстановления внешнего спроса на продукцию отдельных отраслей. "Отклонение от "нормального" уровня в группе отраслей, ориентированных на экспорт, составило —7,9%, тогда как средний уровень в июне–июле был около —20%", — отметил регулятор.

Банк России ожидает в 2020 году падения экспорта на 13-15%, до 286 миллиардов долларов, а импорта — на 18,8-21,8%, до 228 миллиардов долларов.