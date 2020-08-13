МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило подготовленные Минфином новые правила автоматизированного контроля за непревышением финансового обеспечения государственных и муниципальных закупок, говорится в материалах на сайте министерства.

Отмечается, что новыми правилами установлены исчерпывающие требования к процедурам и срокам проведения контроля, утверждены единые формы документов для взаимодействия с Казначейством России и финансовыми органами.

"В отношении подавляющего большинства объектов контроля вводится автоматизированный контроль финансового обеспечения и идентификационного кода закупки средствами единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС), что многократно сокращает срок проведения контроля — с 1 дня до 1 часа (с момента направления информации на автоматизированный контроль)", — добавляется в сообщении.

При этом неавтоматизированный контроль сохранится при проведении "закрытых" закупок не в электронной форме, а также в отношении проектов контрактов, заключаемых (в определенном правилами перечне случаев) с единственным поставщиком, поскольку такие контракты заключаются без использования ЕИС.