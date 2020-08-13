МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. России пришлось пойти на некоторое увеличение госдолга, но он остается на безопасном уровне ниже 20% ВВП и одним из самых низких в мире, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

Как следует из данных ЦБ РФ и Минфина, Россия вновь стала чистым должником — на 1 июля депозиты правительства составляли 13,217 триллиона рублей, а федеральный госдолг — около 14,77 триллиона.

"Размер госдолга сохраняется на безопасном уровне — ниже 20% ВВП — и остаётся одним из самых низких в мире. Так, по прогнозам МВФ только за 2020 год уровень мирового госдолга увеличится на 18,7 п.п. и достигнет 101,5% глобального ВВП (максимум за всю историю). При этом госдолг развитых стран вырастет на 26 п.п. — до 131,2% ВВП, а госдолг развивающихся стран – на 10,7 п.п. — до 63,1% ВВП", — сказал Силуанов.

По его словам, сокращение доходов бюджета РФ в связи с ограничениями деловой активности и снижением цен на нефть наряду с необходимостью финансирования программ поддержки граждан и бизнеса из-за коронавируса потребовало некоторого увеличения госдолга.

"Такая ситуация является обычной практикой и присуща абсолютному большинству стран мира, где уровень долга превышает активы правительств в разы, а то и десятки раз", — добавил Силуанов.

В целом макроэкономические показатели в России демонстрируют высокую устойчивость экономики и финансовой системы, подчеркнул он.