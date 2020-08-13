МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 8 августа, снизилось с пересмотренного показателя предыдущей недели на 228 тысяч — до 963 тысяч, впервые с 14 марта опустившись ниже 1 миллиона, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что показатель составит 1,12 миллиона заявок. При этом первоначальный показатель предыдущей недели был пересмотрен до 1,191 миллиона с 1,186 миллиона заявок.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 86,25 тысячи, до 1,253 миллиона, с пересмотренного показателя предыдущей недели в 1,339 миллиона. Первоначальный показатель составлял 1,338 миллиона.

А общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 1 августа, уменьшилось на 604 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 15,486 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 16,09 миллиона человек с 16,107 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.