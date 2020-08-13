МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) в январе-июле 2020 года сократила перечисления в бюджет РФ на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,392 триллиона рублей, следует из сообщения ведомства.

"За семь месяцев 2020 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 2392,1 миллиарда рублей", — говорится в сообщении. Годом ранее объем перечислений составлял 3,22 триллиона рублей.

При этом в июле текущего года в бюджет было перечислено 350,3 миллиарда рублей.