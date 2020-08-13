МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Работы на шихане Куштау не приостановлены и ведутся по графику, вопреки сообщениям ряда СМИ — на данный момент лишь частично прекращена расчистка леса, сообщили в компании. Это обусловлено заботой о жизни и здоровье собравшихся на Куштау противников разработки шихана, ведь в случае продолжения лесных работ люди могут пострадать.

“Геологоразведочные работы предполагают расчистку некоторых участков леса, изучение местности, условий для начала буровых работ… Активная фаза расчистки леса завершена, вторую фазу мы не начинаем, потому что там очень много людей, переживаем за них и не хотим, чтобы была угроза их жизни и здоровью. Сейчас на шихане работают геологи, собирают материал для анализа, изучают возможности для бурения. В целом мы соблюдаем график работ и корректируем его, чтоб избежать отклонения от сроков” — пояснил заместитель генерального директора БСК Рустем Басыров.

Лицензию на разработку шихана Куштау БСК получила год назад. В компании сообщили, что на выделенном ей участке нет лесопарковой зоны или особо охраняемых территорий. У БСК на руках имеются все необходимые для начала работ документы: лицензия, договор аренды, проект освоения. Территория горного отвода — это небольшой участок, требующий точечной расчистки. Санитарные зоны леса возле Куштау будут сохранены согласно требованиям законодательства.

Басыров призвал противников разработки Куштау сдержанно и уважительно относиться ко всем участникам ситуации, прежде всего, к местным жителям и представителям компании, выполняющим свою работу. По его словам, компания открыта к содержательному диалогу с активистами и СМИ. Она готова выложить в открытый доступ документы, согласно которым ведутся работы, чтобы все убедились, что никаких нарушений закона нет.

“Башкирская содовая компания” — один из лидеров химической отрасли России. Она находится на первом месте по производству кальцинированной и пищевой соды и входит в число ведущих компаний по производству каустической соды и поливинилхлорида. БСК столкнулась с истощением сырьевой базы для производства соды — запасов ей хватит лишь до 2022 года, поэтому возникла необходимость разработки Куштау. Дефицит сырья, по оценке компании, может привести к ее остановке, массовым увольнениям и зависимости от импорта.