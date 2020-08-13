МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 31 июля по 7 августа выросли на 1,5% и составили 600,7 миллиарда долларов, обновив исторический максимум, говорится в материалах ЦБ РФ.

Предыдущий рекорд ЦБ зафиксировал 8 августа 2008 года — тогда международные резервы РФ составили 598,1 миллиарда долларов.

"Объем международных резервов по состоянию на 7 августа составил 600,7 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 8,9 миллиарда долларов, или на 1,5%, под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2019 год выросли на 18,3% и на 1 января текущего года составляли 554,4 миллиарда долларов.