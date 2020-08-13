МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Пенсионер может выбрать любой банк для получения пенсии, однако между банком и ПФР должен быть заключен договор, некоторые кредитные организации от него отказываются, рассказали РИА Новости в пресс-службе Пенсионного фонда России.

"Пенсионер может выбрать любой банк для получения пенсии. Для этого открывается счет и его реквизиты представляются в Пенсионный фонд вместе с заявлением пенсионера о выбранной доставочной организации. Фонд всегда перечисляет средства на указанный в заявлении счет", — говорится в сообщении.

В ПФР уточнили, что по закону о страховых пенсиях между ними и банком, через который пенсионер хочет получать пенсию, должен быть заключен договор. Это нужно, чтобы люди могли получать средства в срок и в полном объеме.

Подписывая договор, банк принимает такие обязательства, как своевременное зачисление средств на счет, оказание пенсионеру бесплатной услуги по информированию о видах и размерах перечисленных выплат, отсутствии движения по счету пенсионера и прочих.

"Некоторые банки не могут выполнить подобные требования и обеспечить надлежащий уровень доставки средств, поэтому в практике встречаются случаи отказа кредитных организаций от заключения соответствующего договора", — уточнили в ПФР, добавив, что в этом случае пенсионер всегда может выбрать другой банк или способ доставки для получения выплат.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) накануне опубликовала проект поправок в закон "О страховых пенсиях", в соответствии с которым территориальные органы ПФР должны будут переводить пенсии в любую выбранную гражданином кредитную организацию без взимания с гражданина платы вне зависимости от наличия договора с ней.