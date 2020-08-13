МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому медучреждения получат еще около 47,5 миллиардов рублей, сообщает в четверг пресс-служба кабмина.

Мишустин на заседании кабмина в среду заявил, что правительство выступило с инициативой оказать дополнительную финансовую поддержку системе обязательного медицинского страхования, нагрузка на которую увеличилась из-за коронавируса, и президент РФ это поддержал.

"На дополнительное финансовое обеспечение медицинских учреждений будет направлено около 47,5 миллиардов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительное финансирование понадобилось из-за роста объема оказания неотложной медпомощи и лечения в стационарах из-за коронавируса. Деньги выделят из резервного фонда правительства.

Кроме того, еще одно подписанное Мишустиным распоряжение касается субсидий на поддержку больниц и поликлиник, подведомственных федеральным органам власти.

"Средства резервного фонда правительства – более 2,3 миллиардов рублей – позволят обеспечить стабильную работу этих учреждений, вовремя выплачивать зарплаты врачам и другим медицинским работникам", — добавляется в сообщении.