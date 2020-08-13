МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.

"В зависимости от роли каждого, 12 фигурантам предъявлено окончательное обвинение по статьям: "Создание преступного сообщества с использованием служебного положения", "Мошенничество в особо крупном размере", "Отмывание денежных средств", "Коммерческий подкуп", "Незаконное участие в предпринимательской деятельности", — говорится в релизе.

Всего соучастниками Абызова стали 15 человек, но четверо фигурантов – Владимир Ниязов, Сергей Столяров, Андрей Титоренко и Константин Тян — находятся в международном розыске. Материалы по ним выделены в отдельное производство.

По версии следствия, в 2011-2014 годах Абызов, будучи владельцем ряда оффшорных фирм, вместе со знакомыми Николаем Степановым и Максимом Русаковым создал и возглавил преступное сообщество.

Первое уголовное дело в отношении экс-министра связано с обвинениями в похищении в 2011-2014 годах 4 миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии — "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" — и выводе их за рубеж.

В конце августа 2019 года стало известно о возбуждении еще одного уголовного дела — по мнению следствия, бывший министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. Следствие считает, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями, в то время как он занимал должность министра.

В сентябре 2019 было возбуждено третье дело в отношении Абызова — об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы. Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей.

В июле 2020 года следователи нашли новых соучастников Абызова и выявили новые преступления. Так, в 2017 году Абызов владел контрольным пакетом акций "Сибэко", оформленные на его оффшорные компании, сведения о которых он скрывал. Экс-министр, желая продать пакет акций, через других участников передал в качестве подкупа 78 миллионов рублей бывшим топ-менеджерам "Сибэко" Руслану Власову, Яне Балан и Оксане Роженковой, которые передали потенциальному покупателю акций важную информацию о компании.

Абызов вину не признает и считает, что столь масштабные аресты имущества можно расценить как давление на него.

Сейчас обвиняемые и их защитники начнут знакомиться с материалами уголовного дела, после этого оно будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и в дальнейшем направлено в суд.