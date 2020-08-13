МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Долг правительства России на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, превысил его ликвидные активы. Из обзора банковской системы ЦБ следует, что на 1 апреля депозиты федеральных органов управления составили рекордные 17 трлн руб. Федеральный госдолг при этом достиг 14,5 трлн руб. Объем активов превышал долги почти на 2,5 трлн руб. К началу лета госдолг и резервы почти сравнялись на отметке 14,3–14,4 трлн руб. Долг федерального правительства на 1 июля составил 14,77 трлн руб., а ликвидные резервы – 13,22 трлн руб. Таким образом, госдолг превысил активы правительства на 1,55 трлн руб.

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, это произошло на фоне падения цен на нефть и затрат денежных средств на борьбу с последствиями коронавируса. Однако ничего опасного для российской экономики в этом эксперты не видят, а стабильности госбюджета чистый долг правительства никак не угрожает.

ЯВНЫХ УГРОЗ НЕТ

Появление чистого долга у российского правительства в результате расширения расходов федерального бюджета для борьбы с последствиями вспышки коронавирусной инфекции не является тревожным сигналом для экономики. "В связи с кризисом очень многие правительства начинают либо наращивать долг, либо резко сокращать собственные резервы. В России понемногу наращивается долг и падают резервы", — объясняет главный экономист "Открытие Research" Максим Петроневич.

Причиной этой все же негативной "картины" является не пандемия, а ограничительные действия, которые правительства большинства стран были вынуждены предпринять с целью сдерживания распространения вируса. "Сдерживающие меры, суть которых можно свести к двум понятиям: удаленная работа и самоизоляция нанесли существенный урон бизнесу, что по цепочке привело к значительному сокращению поступления налоговых выплат в бюджет и потребительских расходов населения", — отмечает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

К тому же, на сырьевом рынке случился обвал цен, что для российской экономики явилось крайне болезненным «уколом». Минфин вынужден компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы, а также наращивать расходы сверх лимитов, определяемых бюджетным правилом. "Если учесть, что значительная часть российского бюджета привязана к нефтегазовым доходам, которые испытывают дополнительный стресс от понижения цен, и от того, что России необходимо соблюдать договоренности в рамках ОПЕК, безусловно, правительство вынуждено залезать в свою "кубышку" — ФНБ», — объясняет Петроневич.

По его словам, объем ФНБ пока остается значительным, из него еще можно брать деньги. Для стабильности госбюджета чистый долг правительства не несет никакой опасности, так как уровень долга еще сопоставим с уровнем долга иных развитых стран, в которых он обычно превышает уровень 70%, отмечает он.

"Клубок" этих причин, по мнению Чередниченко, стал основным триггером снижения накопленных резервов страны и роста задолженности федерального бюджета.

ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА

"По итогам 2019 года государственный долг был эквивалентен 14,6% к ВВП при медианном значении для стран с таким же рейтингом дефолта на уровне в 55,0% ВВП. И последние решения правительства, которые должны были привести к ожидаемому дефициту в 5% ВВП бюджета, не повлияли ни на рейтинг, ни на «стабильный» прогноз по нему", — приводит статистику руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

Ранее многие экономисты и представители крупного бизнеса неоднократно предлагали резко нарастить долговую нагрузку для реализации более амбициозных проектов по коренной перестройке структуры российской экономики. Но, по мнению Когана, в правительстве продолжают бережно относиться к имеющимся ресурсам и с нежеланием отказываются от прежней максимы «не палить резервы».

"В то же время сложившаяся в последние недели ситуация на долговом рынке говорит об узких местах подобной стратегии. В планах Минфина привлечь в течение третьего квартала 1 трлн рублей, однако из-за нежелания предлагать премию к вторичному рынку пока реализация выглядит неоднозначной", — говорит он.

В условиях практически полного исчерпания запаса ЦБ по смягчению монетарной политики и возникших санкционных рисках нерезиденты не проявляют былой интерес к ОФЗ, а локальные участники ждут от Минфина более выгодных условий. "Дальнейший рост долговой нагрузки приведет к пересмотру ставок вверх, однако с учетом решительных действий Банка России весной-летом этого года данный эффект не окажет значимого влияния на макроэкономическую стабильность", — считает он.

ЧЕГО ЖДАТЬ ДАЛЬШЕ?

Скорее всего чистый долг правительства в течение года будет продолжать расти. Петроневич связывает это с тем, что цены на нефть продолжают оставаться низкими. "Пока нефть будет ниже 50 долларов за баррель, российский бюджет будет продолжать изымать деньги из ФНБ и снижать свои активы, а параллельно с этим наращивать заимствования в соответствии с планом, поэтому чистый долг будет продолжать расти", — прогнозирует он.

При этом эксперт отметил, что российский ВВП во втором квартале предварительно упал на 8,5%, что лучше прогноза Минэкономразвития. Этот показатель значительно меньше чем, к примеру, у США — согласно первой оценке бюро экономического анализа министерства торговли Штатов, ВВП во втором квартале упал на рекордные 32,9% в годовом выражении.

Давление на бюджет РФ может усилиться только в том случае, если ситуация развернется так, как мы это наблюдали в марте — мае текущего года. "В этом случае возможны различные ограничения и изменения в налоговом и социальном поле. Но это — крайний случай, вероятность реализации которого критически ничтожна", — рассуждает Чередниченко.

В случае, если вторую волну распространения вируса удастся полностью купировать или ограничить с минимальными потерями для бизнеса, постепенно начнет восстанавливаться российский бизнес и мировой рынок. Тенденция роста чистого долга развернется в обратную сторону, заключил он.