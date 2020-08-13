МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Белоруссия пока сможет продержаться в финансовом плане, несмотря на резкое охлаждение спроса инвесторов на гособлигации страны, прокомментировал РИА Новости ситуацию инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

Государственные долговые ценные бумаги Белоруссии отреагировали в четверг на новости о возможных санкциях США и ЕС резким падением цены и ростом доходности на Московской бирже.

Минфин Белоруссии объявил о размещении в период с 10 августа по 22 декабря 2020 года государственных именных облигаций номиналом 1 тысяча долларов. В первый день было размещено 5,187 тысячи облигаций, 11 августа — 3,093 тысячи, 12 августа — 276 штук, сегодня — ни одной.

В связи с этим в отдельных Telegram-каналах были высказаны опасения, что власти будут искать нетрадиционные источники финансирования (например, конфискация средств с депозитов).

"В июне Белоруссия привлекла еврооблигационный заем, сейчас ее золотовалютные резервы составляют примерно 9 миллиардов долларов, и какое-то время страна может продержаться за счет внутренних резервов. Также есть вариант сокращения госрасходов, или в крайнем случае — обращения за экстренной финансовой поддержкой к России и Китаю", — сказал Суверов.

Конфискация средств с депозитов очень маловероятна, тем более что она может усилить политический кризис, добавил эксперт.