МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Коррекционное снижение цен на золото и возможное возобновление роста курса доллара представляют собой основные риски для международных резервов РФ в краткосрочной перспективе, однако в дальнейшем резервы будут расти, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

По данным ЦБ, международные резервы РФ с 31 июля по 7 августа выросли на 1,5% благодаря положительной курсовой переоценке и повышению цен на золото. В результате резервы достигли 600,7 миллиарда долларов, побив исторический рекорд, державшийся 12 лет.

Цена на золото в начале этого месяца впервые в истории превысила 2000 долларов за тройскую унцию, а 7 августа достигла нового исторического рекорда в 2089,2 доллара. Затем драгметалл коррекционно подешевел, хотя уже в четверг вечером цены вновь начали расти на опасениях за перспективы мировой экономики.

"Возможно, что в дальнейшем в отдельные периоды мы можем увидеть некоторую коррекцию объемов ЗВР (золотовалютных резервов — ред.), к примеру, в случае развития нисходящей ценовой тенденции в золоте. Однако мы считаем маловероятным, что в обозримой перспективе желтый металл уйдет далеко от текущих ценовых рубежей, поскольку глобальные вирусные и геополитические риски пока полностью сохраняют свою актуальность", — сказал инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Эксперт напомнил, что одна из основных причин рекордного роста международных резервов — укрепление евро к доллару. Доля европейской валюты в структуре российских резервов на начало 2020 года составляла 30,8%. "Возвращение доллара к укреплению на мировом валютном рынке также может обусловить снижение номинальных объемов золотовалютных резервов", — отметил он.

В то же время главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах ожидает, что в ближайшие пару недель из-за снижения цен на золото снизится и долларовая стоимость резервов.

"А вот дальше, если мировые рынки не пойдут вразнос, скорее всего, резервы восстановят рост – ЦБ продает очень мало средств из резервов, а при таких ценах на нефть может и начать докупать, импорт подавлен, население валюту не покупает – значит, есть куда расти. Но в отличие от прошлых кризисов, при плавающем курсе рубля конкретные цифры особого значения не имеют, важна динамика — она вполне позитивная и устойчивая", — сказал эксперт.

Доллар с середины марта подешевел к евро на 10,5%. На этой неделе американская валюта снижается из-за отсутствия прогресса в переговорах республиканцев и демократов по новому пакету стимулирующих мер в США, что ставит под сомнение перспективы восстановления крупнейшей мировой экономики после коронавируса. В четверг вечером европейская валюта растет к американской, торгуясь в районе 1,18 доллара за евро.