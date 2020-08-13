МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло изменения в правила реализации Корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) — основного инструмента нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", — которые могут облегчить получение господдержки, следует из постановления кабмина, опубликованного на портале правовой информации.

Так, новые правила устанавливают полный переход на электронную форму взаимодействия с организациями — теперь проведение квалификационного отбора, формирование и размещение единого перечня, заключение соглашений и представление организациями отчетности о реализации КППК будут осуществляться на базе Государственной информационной системы промышленности (ГИСП).

Кроме того, постановление расширяет и конкретизирует возможность внесения изменений в КППК, предусмотрена возможность переноса объема финансирования с 2019 года на 2020 год либо иные годы без внесения изменений в КППК или соглашения о реализации КППК, в ряде случаев упрощена процедура внесения изменений.

"Принятые нововведения делают механизм более гибким и удобным для экспортеров. В этой связи ключевым фактором становится влияние вносимых изменений на итоговый показатель результативности реализации КППК. Если изменения на него не влияют, то они могут быть внесены на основании решения Минпромторга, без необходимости их рассмотрения на межведомственной комиссии. Также важно отметить, что новое постановление даёт возможность переносить показатели результативности по годам и изменять такие показатели в связи с наступлением форс-мажора. Показатели результативности теперь можно уменьшить на 20%", — передает пресс-служба слова главы ведомства Дениса Мантурова.

Также, как поясняет министр, упрощена процедура проведения квалификационного отбора заявок для участия в КППК, решение о таком отборе Минпромторг будет принимать по мере необходимости, а ближайший раунд стартует 17 августа. Общие сроки рассмотрения заявок сокращаются в два раза, подчеркивает ведомство.

"Новые правила устанавливают ряд нововведений, в числе которых – возможность заключения соглашений о реализации КППК организациями, реализующим EPC (строительные — ред.) контракты, и организациями автомобилестроения, экспортирующими машинокомплекты. В целях реализации комплекса антикризисных мероприятий в 2020 году предусматривается возможность получения субсидии в 2020 для торгового финансирования под 3% без соглашений о реализации КППК", — также говорится в сообщении Минпромторга к документу.