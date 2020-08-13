МОСКВА, 13 авг /ПРАЙМ/. Прожиточный минимум за второй квартал 2020 года по РФ составляет 11 468 рублей на душу населения, следует из проекта Минтруда, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Установить по согласованию с министерством экономического развития Российской Федерации и министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за II квартал 2020 года на душу населения 11 468 рублей, для трудоспособного населения – 12 392 рубля, пенсионеров – 9422 рубля, детей – 11 423 рубля", — говорится в проекте.

В Минтруде напомнили, что прожиточный минимум за второй квартал становится основой для установления уровня минимальной оплаты труда на очередной финансовый год.

Прожиточный минимум, определяемый в расчете на календарный год, влияет на последующую индексацию размера социальных пенсий и социальных доплат к пенсиям. Если размер пенсии ниже установленного прожиточного минимума, пенсионеру начисляется доплата, которая позволяет довести размер пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера. При этом для большинства социальных пособий и выплат используется региональный прожиточный минимум, отметили в министерстве.

От размера прожиточного минимума в регионе зависит сумма ежемесячного пособия на детей от трех до семи лет, которое выплачивается малоимущим семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, и ежемесячная выплата на первого и второго ребенка до трех лет.

Прожиточный минимум — это стоимость потребительской корзины, рассчитанная на основании представленных Росстатом данных о ценах на товары и услуги.