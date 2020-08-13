ВАШИНГТОН, 13 авг /ПРАЙМ/. Индексы США по итогам торгов в четверг закрылись разнонаправленно: Dow Jones и S&P 500 ушли в минус, а NASDAQ остался в плюсе.

По данным на 23.00, Dow Jones Industrial Average (DJIA) опустился к уровню открытия на 0,29%, до 27896,90 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,27%, до 11041,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,21%, до 3373,29 пункта.

В течение четверга участники торгов продолжали следить за ситуацией вокруг принятия пакета экономических стимулов. Многие сомневаются, что демократы и Белый дом смогут достичь соглашения о мерах, которые помогут экономике страны достичь уровня, предшествующего пандемии.

Более активное снижение сдерживала статистика по рынку труда США. Раннее в четверг министерство труда страны сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 8 августа, снизилось с пересмотренного показателя предыдущей недели на 228 тысяч — до 963 тысяч, впервые с 14 марта опустившись ниже 1 миллиона.

Инвесторы также ожидают переговоров между США и КНР, которые должны состоятся в субботу, 15 августа. Предполагается, что страны обсудят соблюдение Пекином торгового соглашения.