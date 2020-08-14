МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июне вырос до 21,2 миллиарда евро с 9,4 миллиарда в мае, сообщает европейское статистическое агентство Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали в отчетном месяце рост профицита торгового баланса до 12,6 миллиарда евро.

В годовом исчислении профицит торгового баланса еврозоны в июне вырос на 9,3% — год назад он составлял 19,4 миллиарда евро. В том числе экспорт товаров из еврозоны в июне снизился в годовом выражении на 10% — до 170,3 миллиарда евро, импорт — на 12,2%, до 149,1 миллиарда евро.

При этом в Евросоюзе профицит внешнеторгового баланса в июне вырос на 18,3% — до 20,7 миллиарда евро. В июне 2019 года профицит составлял 17,5 миллиарда евро. Экспорт товаров из ЕС в июне упал в годовом выражении на 9,6% — до 154,4 миллиарда евро, импорт — на 12,8%, до 133,7 миллиарда.