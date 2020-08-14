МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. ВВП стран Евросоюза во втором квартале, по второй оценке, упал на 14,1% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.

В квартальном исчислении показатель сократился на 11,7%.

ВВП 19 стран еврозоны, по второй оценке, во втором квартале 2020 года снизился на 12,1% в квартальном выражении и на 15% — в годовом. Показатели совпали с прогнозами опрошенных агентством Рейтер аналитиков и первой оценкой агентства.

Евростат отмечает, что падение всех показателей стало самым сильным с начала ведения статистики с 1995 года.

Таким образом, данные за первый и второй кварталы говорят о том, что европейская экономика вошла в рецессию. В первом квартале 2020 года снижение ВВП 19 стран еврозоны составило 3,6% в квартальном выражении и 3,1% — в годовом. Экономика ЕС в первом квартале сократилась на 3,2% в квартальном выражении и на 2,5% — в годовом.