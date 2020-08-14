МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Уровень безработицы в России немного подрос, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все-таки в Архангельске уровень безработицы, у нас в целом в стране немного подрос уровень безработицы, но в Архангельске подрос чуть больше, чем в среднем по стране", — сказал Путин на встрече с врио главы Архангельской области Александром Цыбульским.

Президент отметил, что до тех пор, пока новые рабочие места не созданы, нужно обратить внимание на тех людей, которые оказались временно без работы.

"Вы знаете, что в этой связи нужно делать по целому ряду направлений. Я вас прошу на это обратить внимание и сосредоточить на этом внимание не только ваше личное, но всей вашей команды", — призвал глава государства.

Он добавил, что "предпосылки для того, чтобы эффективно решать эти вопросы, безусловно, есть".

"У вас и ВРП темпами большими, чем в среднем по России, и промышленное производство растёт, и сельское хозяйство растёт. В целом ситуация неплохо выглядит и по финансам, так что база неплохая, она имеется, и её нужно эффективно использовать", — отметил Путин.

ВОПРОС ЖИЛЬЯ

Темпы ввода жилья в РФ в связи с коронавирусом снизились на 11%, сообщил президент.

"У нас в связи с этим коронавирусом произошло определенное снижение, на 11 с лишним процентов, ввода жилья по стране", — сказал он.