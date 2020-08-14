МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, в первом полугодии 2020 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 3,1 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 8 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.

Скорректированный показатель EBITDA в январе-июне вырос на 55,8%, до 12,125 миллиарда рублей, выручка — на 9,1%, до 71,236 миллиарда рублей.

Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, а также является одним из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 71,9% акций компании (за вычетом казначейских бумаг) принадлежит семье Вадима Мошковича, гендиректору "Русагро" Максиму Басову — 7,5% акций. Free float составляет порядка 20%.