БРЮССЕЛЬ, 14 авг — ПРАЙМ, Мария Князева. Почти 5 миллионов человек потеряли работу в еврозоне в первом полугодии на фоне борьбы с распространением нового коронавируса, и занятость здесь не восстановится к предкризисным уровням вплоть до 2022 года, говорится в сообщении Oxford Economics.

"В первом полугодии экономика еврозоны потеряла 4,9 миллиона рабочих мест", — отмечается в нем.

В дальнейшем, по мнению экспертов, восстановление на рынке труда будет постепенным. "Мы не ожидаем, что уровень занятости вернется к докризисному уровню до 2022 года", — говорится в сообщении.

Глобальная экономика серьезно пострадала от борьбы с распространением нового коронавируса, поскольку вводились серьезные запреты на социально-экономическую жизнь, в частности, закрывались магазины, рестораны, спортивные клубы, под запрет попал туризм. Евросоюз оказался в сильнейшем со времён Второй мировой войны кризисе. В июле европейский экономист Oxford Economics Рози Колторпе оценивала, что экономика еврозоны полностью не восстановится ещё пару лет.