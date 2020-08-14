МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Исход белорусского кризиса может быть абсолютно любым – от полного закручивания гаек и санкций со стороны Запада до перехода на демократические рельсы. Пока ситуация не определится, Кремль будет занимать осторожную позицию, но уже ясно, что отношения между Москвой и Минском изменятся.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов президента 9 августа, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. Раздаются призывы к забастовкам на предприятиях, персонал которых выступает против насилия. С протестами также выступили западные страны, которые уже угрожают Белоруссии и ее лидеру санкциями.

"Уже сейчас многие предприятия государства митингуют, бастуют или работают "вполсилы". Причем, среди них целый ряд системообразующих – от «БалАЗа» и до производителей сельхозтехники и химической промышленности, где огромное количество занятых. И просчитать, сколько продлятся забастовки и чем они закончатся, сейчас нереально", — говорит аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев.

По мнению опрошенных "Прайм экспертов", обострению обстановки в Белоруссии способствовало несколько причин. "Во-первых, страна переживает тяжелое лето в целом – хотя она и не вводила самоизоляцию из-за коронавируса, это сделали соседние страны – Польша, Россия, Литва. А именно туда ездили на заработки граждане Белоруссии. Теперь они вернулись на родину, пополнив активный протестный электорат", — говорит президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Во-вторых, закрытие границ ударило по экспорту и реэкспорту, которым активно занимаются белорусские компании. Поставки товаров запрещены не были, но сократились из-за санитарно-эпидемиологических ограничений. На это наложились проблемы с экспортом химических удобрений – важной статьи белорусской экономики. Их основные потребители и страны-транзитеры также закрыли границы, что вызвало проблемы с логистикой.

Вдобавок, белорусский бюджет несет существенные потери из-за проводимого Россией налогового маневра. Страна перестает получать нефть по льготной цене, что снижает ее валютную выручку за производимые нефтепродукты.

БЕЛОРУССКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

"Таким образом, выборы происходили в сложной экономической обстановке и сложно завершились. Судя по всему, Лукашенко при негласном посредничестве США постепенно сдает назад – отпускает заключенных из СИЗО, выражает готовность к диалогу. При этом США настаивают на ослаблении белорусско-китайских связей и уходе из политики членов семьи президента", — рассуждает Абзалов.

Если последнему удастся удержать позиции и найти устраивающий всех выход из ситуации, стоит ожидать ослабления отношений Белоруссии с Китаем и работы по Ближнему Востоку. Возможна активизация дружбы с Европой, в частности, Польшей и Украиной. Однако экономических возможностей для маневра у европейцев мало – США поглощены своей предвыборной гонкой и вряд ли будут активно финансировать "пробелорусские" программы. Тем более, для президента Дональда Трампа окажется неприятным обвинение в дружбе с "диктатором".

По мнению Коренева, протестные движения в Белоруссии только набирают обороты. И чем агрессивней отвечает на них власть, тем большую волну противостояния это может в итоге вызвать. Более того, Запад вполне может ввести реальные санкции против Белоруссии, прекратив закупки продукции машиностроения, приборостроения, сельхоз удобрений и так далее. А это очень существенный источник поступления в бюджет РБ.

То есть, потенциальный урон может оказаться куда более весомым, чем сейчас можно предположить. Да и реакция властей в случае ухудшения ситуации может оказаться неожиданной – начиная от резкого смягчения позиции и до полного "закручивания гаек". Впрочем, если реализуется позитивный вариант, предполагающий переход страны на демократические рельсы, построение современной и конкурентоспособной рыночной экономики, то в перспективе это позитивно отразится на ситуации в государстве.

МЕНЬШЕЕ ИЗ ДВУХ ЗОЛ

Москва пока занимает крайне осторожную позицию в отношении происходящего в Белоруссии. Телевизионные каналы и крупные федеральные СМИ попросту молчат, показательно игнорируя происходящее. Официальные представители МИДа произносят нейтральные речи, в которых одновременно сочетаются и заявления, что Россия не вмешивается во внутренние дела соседа, и намеки на то, что за всем этим чувствуется внешнее влияние третьих сторон, говорит Коренев.

При этом эксперты подчеркивают, что между Россией и Белоруссией существуют крайне тесные и исторически сложившиеся экономические связи. Товарооборот составляют энергоресурсы, продукция машиностроения, электроники, удобрения, продукция сельского хозяйства и её переработки. Очень развиты взаимосвязи в части IT-технологий.

Конечно, если проблемы в Белоруссии будут усугубляться, это нанесет определённый экономический урон обеим сторонам. Однако в случае стабилизации ситуации, торговые и иные связи будут быстро восстановлены, а потери минимизированы.

Лукашенко все равно придется поддерживать диалог с Москвой – на долю нашей страны приходится большая часть белорусского экспорта и реэкспорта, и, если Россия ужесточит давление на границе, Минск потеряет немалые суммы. В свою очередь, Лукашенко понятнее для Москвы, нежели любой другой, кто может оказаться на его месте – новый президент Белоруссии может торпедировать ряд принципиально важных соглашений, в том числе, военных, говорит Абзалов.

Таким образом, Россия выберет, что называется, "меньшее из двух зол" – других претендентов на власть в Белоруссии, на которых можно было бы сделать ставку, нет, а свою повестку реализовывать нужно. Сейчас Москва ждет, как будет развиваться ситуация: многое станет понятно уже после первых после выборов выходных, в частности, ослабнут протесты или, напротив, активизируются. Также РФ смотрит на действия ЕС: если они введут секторальные санкции против Белоруссии, у нас будет больше возможности для маневра, заключил эксперт.