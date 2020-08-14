В РОССИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ ВАКЦИНУ ОТ COVID-19

Президент Владимир Путин во вторник объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V». По его словам, вакцина работает эффективно, создавая устойчивый иммунитет у привитых людей. Преимущество этой вакцины в том, что она сделана на базе аденовирусных векторов человека и формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет. Испытания вакцины от НИЦ имени Гамалеи проводились с середины июня в Сеченовском университете и в военном госпитале им. Бурденко. Путин выразил надежду, что в ближайшее время будет начат массовый выпуск препарата, при этом вакцинация будет добровольной. К слову, одна из дочерей президента уже сделала прививку российской вакциной. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в первую очередь будут вакцинированы медицинские работники.

В день проведения конференции, посвящённой регистрации первой российской вакцины против коронавируса, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд уже получил запросы на 1 млрд доз. Они поступили из более 20 стран, в частности, переговоры ведутся на рынках Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии.

БЕЛОРУССКИЙ КРИЗИС

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов президента 9 августа, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. Раздаются призывы к забастовкам на предприятиях, персонал которых выступает против насилия. Уже сейчас многие предприятия государства митингуют, бастуют или работают "вполсилы". С негативной реакцией на действия белорусских властей также выступили западные страны, которые уже угрожают стране и ее лидеру санкциями.

Эксперты отмечают нестабильную ситуацию в экономике, с которой страна подошла к президентским выборам – это во многом стало причиной протестов. По их мнению, исход белорусского кризиса может быть абсолютно любым – от полного закручивания гаек и санкций со стороны Запада до перехода на демократические рельсы. Пока ситуация не определится, Кремль будет занимать осторожную позицию, но уже ясно, что отношения между Москвой и Минском изменятся. Между Россией и Белоруссией существуют крайне тесные и исторически сложившиеся экономические связи, поэтому без выстраивания диалога в любом случае не обойтись.

"СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2" МОГУТ ПРИКРЫТЬ НАВСЕГДА

Немецкий партнер "Северного потока 2" – компания Uniper, впервые заговорила о риске "замораживания" строительства газопровода. Такой возможный сценарий развития событий компания допустила в своей финансовой отчетности. Причина — ожидание новых санкций США, которые могут задержать или вовсе закрыть проект. При этом исполнительный директор Uniper Андреас Ширенбек подчеркнул, что компания по-прежнему верит в завершение строительства газопровода и лишь предупредила инвесторов о рисках. Ситуацию обсудили главы МИД России и Германии. По итогам переговоров российский министр Сергей Лавров и его немецкий коллега Хайко Маас выразили надежду, что трубопровод все же будет достроен, причем в ближайшее время. Обе страны поддерживают контакты с США по проекту, пытаясь смягчить санкционное давление. В декабре прошлого года Штаты ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Из проекта тут же вышла швейцарская Allseas, после чего строительство было приостановлено до настоящего времени.

Эксперты отмечают, что форс-мажорные сценарии действительно становятся все более вероятными, однако в перспективе без этой трубы не обойтись. Упорство США объясняется их рвением продвинуть в ЕС свой сжиженный природный газ, поэтому они хотят любой ценой задавить крупнейшего конкурента — "Газпром".

КИПР И РОССИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ О НАЛОГАХ

Россия и Кипр договорились изменить соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН). Консенсус был достигнут во время заключительного раунда переговоров в Москве. Теперь все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходившие из России за рубеж, будут облагаться налогом не менее 15%. Ратификация протокола должна состояться до конца 2020 года, и он вступит в силу с 1 января 2021 года. В ходе переговоров Кипру удалось сохранить льготы (ставок 0 и 5%) для страховых компаний и пенсионных фондов, а также компаний, акции которых торгуются на бирже. Кроме того, сохранится освобождение от налога на процентные платежи по корпоративным, государственным и еврооблигациям. Также сохранится нулевой налог на роялти.

Ранее Минфин предлагал Кипру отменить все льготы по налогу на дивиденды и проценты. Переговоры не увенчались успехом, и 3 августа Минфин России объявил о начале денонсации соглашения. Аналогичное предложение поднять налоги на капитал из России получили Нидерланды. Если страна согласится вести переговоры, то ей будут предложены те же условия, что и Кипру. По мнению экспертов, новые налоговые правила кардинально не решат проблему с выводом капитала из РФ, так как ее основной причиной является недоверие к отечественным финансовым институтам.

РЕКОРД МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЗЕРВОВ

Международные резервы России впервые в истории превысили уровень в 600 млрд долларов, установив таким образом рекорд. Объем резервов увеличился с 31 июля по 7 августа на 8,9 млрд долларов — до 600,7 млрд долларов, следует из материалов Банка России. Рост произошел на фоне снижения курса доллара к другим резервным валютам. Немаловажной причиной случившегося считают повышение цен на золото. В начале месяца впервые в истории стоимость драгметалла превысила 2000 долларов за тройскую унцию, а 7 августа достигла нового исторического рекорда в 2089,2 доллара. Затем золото подешевело, хотя глобальные риски продолжают поддерживать его котировки на уровне выше 1900 долларов. В случае дальнейшей коррекции цен на золото эксперты ожидают снижения международных резервов к сентябрю до 590-595 млрд долларов. Валютная часть резервов, по некоторым оценкам, в начале осени может составить 440-450 млрд долларов, монетарного золота — 145-150 млрд долларов.

Предыдущий абсолютный рекорд международных резервов России был установлен 8 августа 2008 года – тогда они составляли 598,1 млрд долларов. А исторический минимум по резервам был отмечен 2 апреля 1999 года — 10,7 млрд долларов.

ТУРЦИЯ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ РОССИЙСКОГО ГАЗА

В этом году Турция почти полностью отказалась от поставок газа из России, свидетельствуют данные ФТС. Объем закупок у "Газпрома" в июне рухнул в 1127 раз по сравнению с январем и в 585 раз — по сравнению с летом прошлого года. Между тем глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил об увеличении поставок азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз на 27% и добавил, что сотрудничество между странами будет укрепляться по всем направлениям. Таким образом, Азербайджан вышел на первое место по поставкам газа в Турцию.

Общая доля Турции во всех зарубежных поставках "Газпрома" составляет 0,1%, или 2 млн баррелей. Во втором полугодии российский газовый монополист снизил поставки газа в Турцию в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,733 миллиарда кубометров, говорится в отчете компании по РСБУ. Всего в первом полугодии "Газпром" реализовал в Западную Европу газа на 20% меньше, чем за этот период в 2019 году: 60,092 млрд кубометров.