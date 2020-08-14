МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Россия и Мальта договорились о повышении ставки налога на дивиденды и проценты до 15%, говорится в сообщении Минфина РФ.

"Тринадцатого августа 2020 года компетентные органы Российской Федерации и Мальты согласовали проект протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительством Российской Федерации и правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы… и договорились о повышении ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и процентов до 15% с исключениями в отношении ограниченного списка институциональных инвестиций", — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.

Соответствующие уведомления Минфин РФ направил сначала Кипру, а затем Люксембургу, Мальте и Нидерландам. Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что предложения о пересмотре налоговых соглашений могут быть направлены Швейцарии и Гонконгу.