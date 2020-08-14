МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в июле поднялся на 3% к предыдущему месяцу после роста в июне на пересмотренные 5,7%, следует из сообщения ФРС.

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Показатель прошлого месяца был пересмотрен в сторону повышения — с роста на 5,4% до роста на 5,7%.

Таким образом, рост промпроизводства в США отмечается третий месяц подряд после рекордного падения в апреле на 12,7%.

Загрузка промышленных мощностей в США в июле поднялась до 70,6% с уровня июня в 68,5%, что, тем не менее, на 9,2 процентного пункта меньше долгосрочного среднего уровня. При этом аналитики ждали значения показателя на уровне 70,3%.

Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель — один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.