МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в августе, по предварительной оценке, вырос до 72,8 пункта с уровня июля в 72,5 пункта, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, напротив, ожидали снижения показателя до 72 пунктов.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США в августе, по предварительной оценке, снизился до 82,5 пункта с уровня предыдущего месяца в 82,8 пункта, а индекс экономических ожиданий — вырос до 66,5 пункта с 65,9 пункта месяцем ранее.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.