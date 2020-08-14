МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Задекларированный доход председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной в 2019 году вырос до 35,9 миллиона рублей с 34,7 миллиона годом ранее, следует из опубликованной декларации на сайте ЦБ.

Также в собственности Набиуллиной остался автомобиль Jaguar S-Type, доля в квартире площадью в 70,6 квадратного метра и отдельная квартира площадью 112,2 квадратного метра.

Супруг Набиуллиной Ярослав Кузьминов, ректор Высшей школы экономики, за отчетный период задекларировал 47,5 миллиона рублей дохода против 53,6 миллиона в предшествовавшем году. Помимо этого, он по-прежнему владеет земельным участком почти в 1,5 тысячи квадратных метров, дачей (326,1 квадратного метра) и долей в квартире площадью 70,6 квадратного метра. Собственного автомобиля у него нет.