МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. На сайте кабмина в пятницу опубликованы декларации о доходах членов правительства за 2019 год.

Премьер-министр Михаил Мишустин заработал в 2019 году 18,2 миллиона рублей. Годом ранее его доход составил 18,9 миллиона рублей.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в 2019 году заработал 9,4 миллиона рублей против почти 7,7 миллиона рублей в 2018 году.

В собственности у первого вице-премьера находится гараж площадью 18,5 квадратного метра, в пользовании — квартира на 116,8 квадратного метра.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заработала в 2019 году 16 миллионов 726 тысяч рублей.

САМЫЕ БОГАТЫЕ

Список самых богатых чиновников российского правительства возглавил глава Минпромторга Денис Мантуров, его доход по итогам 2019 года составил 586 миллионов рублей. Доход главы Минпромторга за 2019 год вырос на 32% — по итогам 2018 года Мантуров заработал 443 миллиона рублей. Согласно декларации, в прошлом году министр избавился от части своего автопарка, а именно – "Москвича 412", "ВАЗ 2103" и "ГАЗ-21", оставив в нем Land Rover Range Rover, Lada Vesta и "Москвич 408". Перечень объектов недвижимости во владении и пользовании главы Минпромторга и его супруги не изменился.

На втором месте по уровню доходов-2019 новичок в составе правительства — вице-премьер Дмитрий Чернышенко, его доходы за 2019 год составили 432,3 миллиона рублей. До назначения на должность зампреда правительства Чернышенко занимал пост генерального директора и председателя правления "Газпром-медиа Холдинга".

В число самых состоятельных министров по итогам 2019 года также вошел вице-премьер Юрий Трутнев, несмотря на то, что его доходы существенно снизились — до 180 миллионов рублей с 538 миллионов рублей годом ранее. Следом идет глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев — его доходы по итогам 2019 года составили почти 157 миллионов рублей, замыкает пятерку глава Минкомсвязи Максут Шадаев с доходами в 90,7 миллиона рублей.

Годом ранее самым богатым с доходом более 500 миллионов рублей оказался вице-премьер Трутнев. До этого самым богатым членом кабмина был тогдашний вице-премьер Александр Хлопонин, в 2017 году его доход составлял почти 3 миллиарда рублей.

Доходы министра энергетики РФ Александра Новака в 2019 году увеличились почти в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом и составили 27,05 миллиона рублей.

В декларации Новака за 2018 год были указаны доходы в 18,6 миллиона рублей.

Министр сохранил в собственности земельный участок, квартиру площадью 121,6 квадратного метра и два мотоцикла. Кроме того, у него в собственности появилась квартира площадью 145,7 квадратного метра.

НЕУДАЧНЫЙ ГОД

Есть и чиновники, чьи доходы, согласно декларации, не изменились либо сократились. Доходы министра финансов РФ Антона Силуанова в 2019 году сократились до 28,1 миллиона с 40,1 миллиона рублей в предыдущем году, при этом у него появился новый мотоцикл. В собственности у него по-прежнему три земельных участка, два жилых дома площадью 462,9 и 152 квадратных метра, квартира площадью 253,8 квадратных метра, два нежилых здания. В декларации указано, что еще два земельных участка у министра находятся в пользовании.

Доходы министра экономического развития России, экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова в 2019 году практически не изменились и составили почти 7,7 миллиона рублей.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в 2019 году не обзавелся новой машиной или мотоциклами, а его доход составил 8 миллионов рублей.

Доходы министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина в 2019 году снизились в 4,6 раза по сравнению с 2018 годом и составили 10,2 миллиона рублей.

Доход главы Минстроя Владимира Якушева за 2019 год упал почти в три раза — до 8,4 млн рублей.