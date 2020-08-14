КИЕВ, 14 авг — ПРАЙМ. Украина в первом полугодии 2020 года сократила экспорт товаров в Россию на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт — на 42,6%, сообщается в экспресс-выпуске по внешней торговле Украины, который обнародован в пятницу на сайте госслужбы статистики.

По данным ведомства, за шесть месяцев Украина экспортировала в Россию товаров на сумму 1,3 миллиарда долларов, а импортировала — на 2,2 миллиарда долларов.

Госстат сообщил, что всего Украина экспортировала в разные страны товаров на 22,9 миллиарда долларов, а импортировала — на 24,2 миллиарда долларов (снижение на 6,4% и 14,3% соответственно к прошлогодним показателям). При этом экспорт товаров в РФ в общей структуре экспорта составил 5,8%, а импорт из России — 9,1%.

Кроме того, за полгода Украина экспортировала в РФ услуг на 1,3 миллиарда долларов, а импортировала – на 81,8 миллиона долларов (падение на 24,5% и 40,8% соответственно).

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в конце июля заявил, что обеспокоен отрицательным торговым балансом с Россией, Белоруссией и Казахстаном. Министр добавил, что Украина имеет отрицательный торговый баланс и с Евросоюзом.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, товарооборот России и Украины в первом полугодии упал на 46% в годовом выражении – до 3,545 миллиарда долларов. В том числе экспорт из РФ на Украину составил 1,819 миллиарда долларов, импорт в Россию с Украины — 1,726 миллиарда долларов (падение на 56,1% и 28,9% соответственно). В итоге доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ снизилась до 1,3% с 2,1% годом ранее.