МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства на 1,8 триллиона рублей, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

"Минфину России в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса РФ и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2020 году" внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства РФ на 1800000000 тысяч рублей", — говорится в документе.

Резервный фонд правительства РФ существует в рамках бюджета для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. Средства фонда расходуются решением правительства на финансирования экстренных мероприятий в связи с чрезвычайными ситуациями, а также на проведение мероприятий федерального значения и на поддержку регионов. В частности, за счет фонда сейчас финансируется ряд мер по борьбе с распространением коронавируса.