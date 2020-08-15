МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Четыре человека погибли при обрушении на шахте "Воргашорская" в Коми, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"При обрушение надземной галереи с ленточным конвейером для транспортировки угля на шахте "Воргашорская" в Республике Коми погибли четверо сотрудников предприятия", — сообщил собеседник агентства.

На месте продолжаются работы по разбору обрушившейся конструкции, к ликвидации последствий привлечены силы и средства РСЧС, в том числе от МЧС России — 29 человек и семь единиц техники.