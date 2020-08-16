МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Калькулятор ПФР показывает, что 30-летний мужчина с постоянным ежемесячным заработком в 50 тысяч рублей и 35-летним стажем может рассчитывать на страховую пенсию в текущих ценах в размере 20 802,44 рубля. Для получения совокупной пенсии в 50 тысяч рублей при условном выплатном периоде 15 лет человеку остается добровольно накопить еще 4,9 млн рублей без учета инфляции, рассказал агентству "Прайм" начальник управления анализа пенсионного рынка АО НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.

"При заданных условиях, к сожалению, такую сумму даже за 30 лет отложить проблематично. Обычно достойной пенсией считается выплата на уровне 60% от заработка – а это для выбранного персонажа уже будет 30 тысяч рублей, что потребует дополнительного пенсионного капитала 1,7 миллиона рублей в текущих ценах. Но такую цифру уже реально достичь, если инвестировать 7% от дохода при доходности на 2% годовых свыше инфляции", — отмечает эксперт.

Значительно улучшить пенсию можно путем увеличения страхового стажа до 40 лет, в этом случае размер страховой пенсии достигнет 22 961,90 рублей, а потребность в пенсионном капитале при коэффициенте замещения 60% упадет ниже 1,3 миллиона рублей, объясняет он.

Кроме того, есть и другие способы сократить отчисления и повысить пенсию. Например, выбрать работодателя с корпоративным пенсионным планом, в рамках которого обычно удваиваются добровольные взносы работников, рассуждает эксперт.

"В этом случае отчисления можно сократить до 3-4% от заработка. Или перенести выход на пенсию на более поздний срок – отсрочить выход на пенсию, к примеру, на два года, что соразмерно наличию дополнительных пяти лет стажа", — заключил Биезбардис.